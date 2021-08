Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița (26 de ani) asista la meciul dintre CS Universitatea Craiova și Gaz Metan Mediaș. Fotbalistul aflat sub contract cu New York City ar vrea sa colaboreze cu Laurențiu Reghecampf (45 de ani) in Banie. CS Universitatea Craiova - Gaz Metan Mediaș e liveTEXT AICI! Zilele trecute, Alexandru…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca ''alb-albastrii'' trebuie sa castige neaparat meciul de sambata cu Gaz Metan Medias. ''E clar ca trebuie sa castigam meciul de maine, acesta va fi obiectivul…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Laurențiu Reghecampf, a fost dezamagit de jocul și rezultatul meciului de la Arad. „Pentru noi a fost un meci slab, in care puteam sa facem mult mai multe. Am jucat impotriva unei echipe bine organizate, ambițioasa in anumite momente. Nu este suficient pentru…

- Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, intr-un meci din etapa a cincea a Ligii 1. Golul a fost marcat de Antal, in minutul 70. UTA Arad: Fl. Iacob – Tomozei (Vukcevic ’69), Erico, Medimorec (Benga ’80), Baravykas…

- CSU Craiova nu își gasește ritmul sub conducerea lui Laurențiu Reghecampf. Oltenii au fost învinși, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa UTA Arad, într-un meci din etapa a cincea a Ligii 1.Unicul gol al partidei a fost marcat de Antal, în minutul…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca spera ca atacantul bosniac Elvir Koljic, accidentat in partida precedenta cu FC Voluntari, sa se refaca si sa poata evolua in meciul cu UTA din etapa a 5-a a Ligii I. "Mergem…

- Fostul golgheter al Romaniei, Gica Craioveanu, a simtit ca Universitatea Craiova , echipa lui de suflet, trece printr-o perioada mai grea si a venit special din Spania ca sa-i incurajeze pe baietii lui Laurentiu Reghecampf la meciul cu FC Voluntari. „Grande“ stie ca suporterii sunt suparati pentru inceputul…