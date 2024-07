Stiri pe aceeasi tema

- Trioul romano-sarbesc Axis pregatește lansarea unui documentar pentru aceasta toamna și a lansat piesa „Somewhere In Time and Space”. „Acum un an am lansat cu AXiS cel de-al doilea album ′Electric Peace’. Astazi lansam cel de-al treilea single de pe album, o piesa cu insemnatate mare pentru mine personal…

- Remi Wolf a lansat “Motorcycle”. Piesa este cel mai recent single extras de pe viitorul album al doilea al lui Remi, Big Ideas. Inregistrat la Diamond Mine din Long Island City cu The Dap Kings și Kenny Beats și produs de Remi Wolf, Leon Michels (Dap Kings) și Kenny Beats și mixat de Shawn Everett,…

- Artista Yvonne a lansat single-ul „About U”, alaturi de Daniel Tudor, producția acestei piese fiind realizata de catre Vlad Radoi. „Single-ul «About U» degaja un parfum pe cat de puternic, cu note dulci-acrișoare de inspirație nord-americane, pe atat de fresh și revigorant. Piesa este un dialog plin…

- In sfarsit e vara si cald, iar astazi s-a lansat melodia “YELE”, o piesa atat de superba sub semnatura noastra Aura B. si Ralflo, care va fi auzita in toate cluburile de pe litoral, va rasuna la radio la fel ca si piesa “Pas cu Pas” care, pentru ei, a fost piesa de debut in formula aceasta. ”Piesa “Yele”…

- Trupa Weeping Assault a lansat recent un nou videoclip, pentru piesa „The Sin”. Formata in anul 2021, trupa este considerata drept una din cele mai promițatoare nume aparute recent in sfera metal din Timișoara și se bucura deja de o susținere considerabila in randul fanilor metal locali si nu numai.…

- Formația timișoreana JazzyBIT a lansat un nou videoclip pentru piesa Chill Trip de pe cel mai recent material discografic al lor numit Drive. Clipul a fost inregistrat live in studioul on.set.hdv de catre Amalia Gaița și Cristina Precupaș și a fost mixat și masterizat de Cristian Sol Faur la Consonance…

- Nicoleta Nuca este gata sa-și impresioneze fanii cu cea mai noua piesa a sa, „Nenorocit”, un single puternic cu versuri sensibile. Artista care iși surprinde fanii de la un single la altul, uimește atat prin atitudine, cat și prin versurile ei empowering, care cu siguranța vor ramane intiparite in mintea…

- Artistul timișorean Ioan Popovici și trupa de rock alternativ Flare iși continua colaborarea fructuoasa inceputa acum mai bine de o luna și lanseaza un nou videoclip cinematic, de aceasta data, pentru single-ul „Never Again”. Piesa este o compoziție ce aduce in prim plan o poveste clasica ce implica…