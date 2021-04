Stiri pe aceeasi tema

- Compania Regeneron asteapta sa primeasca aprobarea din partea autoritatilor americane pentru cocktailul sau experimental cu anticorpi monoclonali impotriva Covid-19, dupa ce acel tratament a demonstrat ca poate sa reduca riscul infectiilor simptomatice in familiile in care unul dintre membri era…

- Al treilea val al coronavirusului din Germania ar putea fi cel mai grav pana acum și 100.000 de noi infecții zilnice nu sunt excluse, a declarat vineri șeful Institutului Robert Koch pentru boli infecțioase (RKI), citat de Reuters. Numarul de noi infecții confirmate in Germania a crescut in ultimele…

- Compania americana Moderna a anunțat luni ca a inceput studiile clinice pentru un nou vaccin impotriva Covid-19, care ar putea fi depozitat și transportat in frigidere in loc de congelatoare, transmite Reuters. Noul vaccin candidat ar putea fi mai usor de distribuit, mai ales in tarile in curs de dezvoltare,…

- Informația a fost confirmata pentru Reuters de un oficial european, care este direct implicat in discuții confidențiale cu compania americana privind vaccinul produs.Potrivit oficialului, Johnson&Johnson susține ca nu este imposibil sa se atinga obiectivul stabilit in cadrul discuțiilor inițiale, insa…

- Ucraina a convenit sa creasca la 15 milioane numarul dozelor de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul american Novavax, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Maksim Stepanov, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Primele doze de vaccin ar urma sa ajunga in Ucraina in iulie, a precizat…

- Elvetia a amanat aprobarea pentru vaccinul impotriva COVID-19 produs de AstraZeneca, a anuntat miercuri Agentia elvetiana a medicamentelor Swissmedic, cerand mai multa eficacitate si date de calitate inainte de a da o unda verde care a obtinut aprobarea Uniunii Europene saptamana trecuta, relateaza…

- Un nou vaccin impotriva COVID-19 va intra pe piața. Vaccinul AstraZeneca așteapta aprobarea Comisiei Europene! Vineri, 29 ianuarie 2021, Agenția Europeana a Medicamentului a recomandat acordarea autorizației condiționate de punere pe piața pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca.…

- Aprobarea UE pentru vaccinul AstraZeneca impotriva COVID-19 este așteptata vineri. Eventualul acord ar crește semnificativ disponibilitatea vaccinurilor. Citește și: Medicul Virgil Musta: Vaccinul anti-Covid are o singura contraindicație categorica Agenția Europeana a Medicamentului…