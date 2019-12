Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 9 decembrie, ora 15.00, va avea loc la sediul Primariei sector 2, din strada Chiristigiilor nr. 9-11 un eveniment in premiera pentru Capitala.Cu ajutorul Asociației Parinți Salvatori, Primaria sector 2 instaleaza primul defibrilator extern automat, in cadrul campaniei “Minuni cu bani…

- Ultimele pregatiri de dinaintea deschiderii Targului de Craciun din București au loc in aceasta seara, in Piața Constituției. Maine, 28 noiembrie, in ziua in care se va deschide targul, se vor aprinde și luminițele in Capitala. Bucureștenii vor putea intra inca de maine in atmosfera sarbatorilor de…

- UniFEST este festivalul studentesc care se desfasoara la nivel national, prima oara debutand in anul 2001, in Bucuresti. In portofoliul activitatilor organizate de Uniunea Studentilor din Romania (USR), cea mai mare federatie studenteasca la nivel national, se regasesc evenimente culturale, sportive,…

- „Francez am fost, roman sunt inca!”. Ar putea fi deviza consilierului local al Sectorului 4, Guilhem Moulin, care a imbrațișat și naravurile dambovițene dupa ce s-a aciuat prin Capitala. Moulin lipsește de la ședințele de comisie, dar semneaza in fals ca a participat, pentru a incasa indemnizația…

- Ziua Armatei Romaniei este marcata, vineri, cu ceremonii la Mormantul Ostașului Necunoscut din Capitala, dar și cu manifestari organizate la Carei și Satu Mare, anunța Ministerul Apararii Naționale, anunța MEDIAFAX.Președintele Klaus Iohannis va participa la manifestarile organizate cu ocazia…

- Inițiativele lui Daniel Florea genereaza din nou un conflict politic in București. Liderul consilierilor generali ai PNL acuza pe primarul Sectorului 5 ca saboteaza propriii cetațeni, prin risipa banilor publici. "Il somez pe inchipuitul edil, supranumit de locuitorii Sectorului 5 "primarul…

- Vineri, 4 octombrie, a fost semnat, la sediul Primariei Municipiului Calarasi, primul contract de finantare al UAT Calarasi pe Axa prioritara 4 a Regio 2014-2020 ”Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile”.

- In urma concursului ldquo;Simply the Best", un festival care a avut loc in Capitala, pe 28 septembrie, Bianca Mihaela Novac, absolventa a cursului de canto 3 ani din cadrul Centrului Cultural Judetean ldquo;Teodor T. Burada", filiala Cernavoda, sub pregatirea profesorului Roxana Elena Ghindici.Fata…