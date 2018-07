Regenerabilii au primit 6,4 milioane de certificate verzi!

Producatorii de energie electrica din surse regenerabile au primit in primele cinci luni ale acestui an un numar total de 6.422.393 de certificate verzi, potrivit datelor transportatorului național de energie, Transelectrica. Totodata, producatorii de energie verde au generat, in total, 4.103.127 milioane de MWh, in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2018. Cele mai multe certificate verzi, respectiv 2,6 milioane, au intrat in portofoliul producatorilor de energie din turbine eoliene, care au o capacitate totala de 3.105 MW.

Instalatiile fotovoltaice sunt pe locul al doilea, cu 2,4… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

