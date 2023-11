Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este sarbatoare mare in Marea Britanie! Este ziua de naștere a Regelui Charles III, moment de festivitate in intreaga țara. Ei bine, suveranul implinește azi, 14 noiembrie 2023, varsta de 75 de ani. Iata care este motivul pentru care Regele Charles al III-lea nu primește cadouri!

- Astazi, pe 14 noiembrie, regele Charles al III-lea implinește 75 de ani, insa ziua sa nu este marcata de cadouri regale și petreceri fastuoase, așa cum și-ar imagina toata lumea. Fostul majordom regal rupe tacerea despre motivul ce sta in spatele tradiției discrete a zilelor de naștere din cadrul Familiei…

- Regele Charles al Marii Britanii marcheaza marti implinirea varstei de 75 de ani prin lansarea unui nou proiect dedicat reducerii saraciei alimentare si reducerii deseurilor, informeaza Reuters. Suveranul, care este, de peste cinci decenii, un activist vocal pe probleme de mediu si un sustinator al…

- Regele Charles și premierul Rishi Sunak au comemorat, in Marea Britanie, soldații decedați de razboi ai țarii, incercand sa unifice comunitațile la o zi dupa ce un mare marș pro-palestinian a fost marcat de incaierari intre contramanifestanți de extrema dreapta și poliție. In cadrul unei ceremonii solemne…

- Marea Britanie ii va face pe producatorii de masini cu conducere autonoma si nu pe proprietari sa raspunda legal pentru orice accident, in cadrul reglementarilor pentru dezvoltarea vehiculelor autonome, a anuntat marti guvernul, intr-o miscare salutata de asiguratori si startupuri de vehicule autonome,…

- Regele Charles a ținut primul sau discurs in Parlament in calitate de monarh. Suveranul britanic a deschis astfel sesiunea legislativului. Timp de 70 de ani acest discurs a fost ținut de mama sa, Elisabeta II-a.

- Doar trei persoane de pe planeta Pamant pot calatori oriunde in aceasta lume fara a avea buletin sau pașaport! Regulile au fost scrise acum sute de ani și sunt respectate pana in zilele noastre. Singurele 3 persoane din lume care pot calatori oriunde fara pașaport sau buletin Oamenii au nevoie, in general,…

- Regele Charles al Marii Britanii a laudat „ entente cordiale”, ințelegerea ce exista de 109 ani intre Marea Britanie și Franța, in Senatul francez. Monarhul a declarat joi ca Marea Britanie și Franța au responsabilitatea comuna de a proteja democrația in Europa și de a se asigura ca lumea abordeaza…