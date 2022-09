Stiri pe aceeasi tema

- Noul rege al Marii Britanii va continua sa fie interesat de Romania la fel ca inainte, considera Eugen Vaida, președintele Fundației Prințului Charles. Suveranul are aici doua proprietați, la Viscri (Brașov) și in Valea Zalanului (Covasna).

- Ziua de vineri, 9 septembrie, marcheaza zorii unei noi ere in Regatul Unit al Marii Britanii și in Commonwealth. Charles – cel mai longeviv moștenitor al țarii și cel mai varstnic monarh care urca pe tron, pe care britanicii se obișnuisera sa-l vada in umbra mamei sale –

- “Majestații Sale CHARLES al III-lea, Regele Regatului Unit al Marii Britanii și al Commonwealth-ului Majestatea Voastra, ​Suntem profund mișcați de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubita a Majestații Voastre și Suveran al Regatului Unit și al Commonwealth-ului, in ziua…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani, inconjurata de familie, la Castelul Balmoral, care a fost de mult timp unul dintre locurile preferate ale suveranei. Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii.

- Charles, noul rege al Marii Britanii, a facut joi urmatoarea declaratie dupa moartea mamei sale, Regina Elisabeta – transmite Reuters. ”Moartea iubitei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de cea mai mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele. Plangem profund trecerea…

- Plangem trecerea in nefiinta a unei suverane pretuite si a unei mame foarte iubite, este mesajul facut public de Familia regala in numele noului rege al Marii Britanii, Charles, dupa moartea Reginei Elisabeta.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția.Știrea a fost anunțata de CNN. „Regina a murit in pace la Balmoral, astazi dupa-amiaza. Regele (Charles) și regina consoarta vor ramane la Balmoral in aceasta seara și se vor…