- Zapada cu o nuanța portocalie a cazut în sudul Moldovei, în raioanele Taraclia, Ceadâr Lunga Basarabeasca, Giurgiulești și Comrat. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a explicat ca acest fenomen a fost provocat de ciclonul sudic care se deplaseaza dinspre Marea Mediterana…

- Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Cei patru covasneni care au pornit, la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o expeditie in Africa, ce are ca scop tranzitarea acestui continent de la nord la sud si escaladarea muntelui Kilimanjaro (5.895 m), au ajuns la Cairo, de unde urmeaza sa plece intr-o calatorie de aproape 45 de zile. „Membrii…

- Politicianul din spatele noii legi privind Holocaustul din Polonia, ministrul adjunct de justitie Patryk Jaki, vrea sa se puna capat la ceea ce el numeste o cultura inselatoare a rusinii legata de modul in care tara sa i-a tratat pe evrei in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, relateaza Reuters.…

- Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor (ANSVSA) a finalizat o alt aciune întreprins în cadrul strategiei de extindere i de deschidere de noi piee de desfacere pentru produsele autohtone.Una dintre oportunitile identificate a fost piaa important reprezentat de R...

- Febra galbena se raspandeste in Brazilia, in conditiile in care numarul de cazuri confirmate a crescut cu 140 in doar o saptamana, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de DPA. Numarul total de cazuri confirmate este in prezent de 353, incluzand 98 de decese, in ultimele…

- Prima luna a anului a fost una plina pentru Denuvo, in continuare cel mai performant sistem DRM de pe piața. La inceputul anului, Denuvo a fost achiziționat de Irdeto, unul dintre cei mai importanți investitori in IT ai ultimilor ani, cu sediul in Africa de Sud. In ce privește continuare operațiunilor,…