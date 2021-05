Regele sucurilor TEC, milionarul Cornel Tăbăcaru a împlinit 70 de ani! S-a sărbătorit în Costa Rica Va mai aduceți aminte de sucurile la dozatoare TEC ce au impanzit Romania dupa Revolutie? Regele dozatoarelor care-i purtau numele și care l-au imbogațit in anii ’90, Cornel Tabacaru a implinit 70 de ani. Milionarul s-a aniversat in Costa Rica, unde locuiește mai mult de jumatate de an. Absolvent de drept, fostul ghid turistic ce a dat lovitura imediat dupa ’91 facand comerț cu sucuri TEC, locuiește acum pe trei continente, are patru domicilii – Toronto, Miami, Costa Rica și București -și trei cetațenii, iar averea sa n-o mai contorizeaza in dolari. Dupa cum ne spune, averea sa o reprezinta cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

