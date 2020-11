Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, aflat in carantina de luni, dupa ce fusese in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a fost testat negativ vineri, dar va ramane in izolare din precautie, a anuntat Palatul regal, citat de AFP. "Suntem asigurati, dar Alteta sa va ramane in carantina…

- Noi condiții de intrare in Norvegia sunt impuse incepand de marți. Oamenii care vin din tari clasate in categoria rosie pot intra numai cu un test Covid negativ și trebuie sa ramana in carantina obligatorie zece zile, anunța MEDIAFAX.Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile…

- In urma informațiilor aparute in mass-media cu privire la faptul ca Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” Baia Mare ar fi in carantina sau ca ar exista secții medicale inchise din cauza unor focare COVID-19, conducerea unitații medicale face o serie de precizari. Astfel, daca media cadrelor…

- Romania a fost pusa pe lista roșie COVID-19 in Slovenia, iar cei care merg in aceasta țara trebuie sa stea in carantina sau sa prezinte un test COVID negativ, a anunțat ambasada Romaniei in Slovenia.

- Capitanul echipei de handbal feminin CSM Bucuresti si al nationalei Romaniei, Cristina Neagu, a vorbit pentru News.ro despre perioada in care a stat in carantina, in urma testarii pozitive la Covid-19. Miercuri expira cele 14 zile de carantina, iar testul sau este negativ, astfel ca poate relua activitatea.Cristina,…

- "Rezultatul testului pentru noul coronavirus (COVID-19) in cazul prim-ministrului Ludovic Orban este negativ. Mentionam faptul ca testul a fost realizat la cerere, preventiv, premierul nefiind incadrat intr-o definitie de caz intrucat nu este considerat contact direct al unei persoane diagnosticate…

- Rezultatul testului pentru infectia cu noul coronavirus facut de prim-ministrul Ludovic Orban este negativ, iar acesta va ramane in carantina pana joi, de unde isi va exercita atributiile, fara interactiune fizica cu alte persoane, a informat Guvernul. Potrivit informarii, testul a fost…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca luni, 5 septembrie, se va decide in Comitetul Național de Situații de Urgența reintroducerea restricțiilor pentru țarile care au un nivel de infectare cu Covid-19 mai ridicat decat al Romaniei, informeaza HotNews. Astfel, va exista regula celor ”trei zile”, dar și…