- Potrivit IPJ Buzau, in aceasta saptamana, chiar de Craciun, politistii din cadrul Postului de politie Poșta Calnau au identificat principalul banuit de furt de componente auto, un minor in varsta de 17 ani, din Poșta Calnau. Fapta a fost sesizata in data de 25 decembrie a.c. de catre persoana vatamata,…

- Cu doar doua zile inainte de Craciun, Loredana, o romanca in varsta de 43 de ani, a fost omorata cu cruzime chiar de catre barbatul pe care l-a iubit și cu care a fost casatorita. Loredana a fost impușcata mortal, in plina strada, in fața unui magazin important din Mehedinți, de catre fostul ei partener…

- Brenda Schmitz a murit de cancer ovarian si a lasat in urma o scrisoare, rugand un prieten sa o expedieze doar cand sotul ei isi va gasi o noua partenera de viata.Scrisoarea a fost expediata catre un post de radio din Des Moines, Iowa, care are o emisiune speciala in care indeplineste dorintele ascultatorilor.In…

- O tanara, in varsta de 20 de ani, studenta in primul an in cadrul Universitații Petrol Gaze din Ploiești, a șocat intreaga comunitate din campus dupa ce a ucis cu sange rece o pisica, informeaza Ziare.com . Fata i-a taiat gatul animalului, apoi a aruncat trupul acesteia in curtea din spatele caminului…

- Cinci persoane au murit și peste patruzeci au fost ranite dupa ce o mașina a intrat, ieri, intr-o parada de Craciun din Wisconsin, potrivit poliției, citata de BBC . Potrivit martorilor, cand vehiculul a lovit mulțimea parada se incheiase cu puțin timp in urma Imaginile postate online arata un vehicul…

- In aceasta dimineața s-a stins din viața Constantin Vlad, polițist local in cadrul Compartimentului de Protecție a Mediului de la Direcția de Poliție Locala a municipiului Buzau. Constantin Vlad avea 50 de ani și, in urma cu doua saptamani, fusese infectat cu virusul SARS-CoV-2. Dupa cateva zile in…

- Astfel, vor trece in sistem online, de marți, unitațile de invațamant preuniversitar de pe raza municipiului Buzau și a comunelor Ulmeni, Cernatești, Stalpu, Magura, Glodeanu Siliștea, Mihailești, Poșta Calnau, Vintila Voda, Maracineni, Blajani, Vernești, Unguriu, Sapoca, Bradeanu și Rușețu.Decizia…