Stiri pe aceeasi tema

- Ali Akbar Velayati, inaltul consilier al liderului suprem al Iranului, a afirmat miercuri ca Teheranul va sustine Damascul impotriva oricarei agresiuni straine, a relatat televiziunea de stat, intr-un aparent raspuns la comentariile presedintelui american Donald Trump despre un posibil atac impotriva…

- Teheranul a reusit "sa neutralizeze planurile Statelor Unite" in Orientul Mijlociu, a afirmat miercuri liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, in discursul sau cu ocazia Noului An iranian, potrivit AFP."Cei care se amesteca in toate afacerile din lume protesteaza si intreaba…

- Israelul si SUA desfasoara in prezent importante manevre comune de aparare antiaeriana pe teritoriul israelian, pentru o pregatire mai buna in vederea contracararii amenintarilor in plina evolutie in Orientul Mijlociu, relateaza France Presse. Exercitiul 'Juniper Cobra', organizat…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Doborarea unui avion israelian dupa ce acesta a bombardat un centru iranian din Siria a distrus mitul ”invincibilitatii IsraeluluI”, a declarat, Javad Zarif, ministrul de Externe al Iranului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Israelul foloseste o politica agresiva impotriva…

- Mustafa Sejari, un important oficial al FSA, a declarat ca emisarii sirieni le-au explicat oficialilor americani impactul negativ al deciziei presedintelui Donald Trump de anul trecut de a stopa echiparea si pregatirea anumitor grupari rebele siriene.Oficiali americani au sugerat ca decizia…

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…