- Autoritațile din Arabia Saudita au reținut trei prinți, inclusiv pe prințul Ahmed bin Abdulaziz, fratele mai mic al regelui Salman, și pe prințul Mohammed bin Nayef, nepotul regelui, fiind banuiți ca au planuit o lovitura de stat, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu situația, scrie Mediafax.Printul…

- Printul mostenitor Mohammed bin Salman, fiul regelui Salman, conducator de facto al Arabiei Saudite, cel mai mare exportator de petrol din lume si aliat major al Statelor Unite, si-a consolidat puterea de la indepartatea lui Mohammed bin Nayef din pozitia de mostenitor, intr-un puci de palat din…

- Isteria coronavirusului neconfirmat in Romania s-a extins extrem de mult in ultimele zile, iar gesturile extreme ale oamenilor precum purtarea de maști impotriva gazelor și golirea rafturilor supermarketurilor au inceput sa se viralizeze naucitor și sa fie aclamate in mediul online.

- Arabia Saudita a anuntat marti infiintarea a trei noi ministere, dedicate Turismului, Sportului si Investitiilor, potrivit unor decrete semnate de regele Salman bin Abdulaziz care informeaza de asemenea cu privire la o remaniere ministeriala, transmite AFP potrivit Agerpres. Aceste sectoare erau…

- Cei doi lideri au mai discutat, telefonic, despre sitituatia pietei globale a hidrocarburilor. Organizatia Statelor Exportatoare de Petrol si aliati precum Rusia, reuniti in formula OPEC+, analizeaza posibilitatea de a organiza o intalnire ministeriala pe 14-15 februarie, a declarat o sursa din cadrul…

- Vladimir Putin si regele Salman al Arabiei Saudite au confirmat luni disponibilitatea de a-si continua cooperarea in formatul OPEC+ pentru a asigura stabilitatea pietei mondiale a petrolului, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, citat de Reuters, potrivit Agerpres.Cei doi lideri au mai discutat,…

- Publicatia britanica The Guardian a publicat o investigatie cu multe aspecte interesante, despre un atacat informatic care l-a avut ca victima pe celebrul magnat american Jeff Bezos. In mai 2018, Bezos a primit un video pe WhatsApp din partea printului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, cu care tinea…

- De ceva timp, Emiratele Arabe Unite, sau mai exact liderul de facto al acestei tari, printul Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MbZ), adopta o atitudine ostila Turciei la nivelul relatiilor internationale, cheltuind timp si resurse pentru a începe o adevarata cruciada împotriva Turciei, scriu…