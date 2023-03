Stiri pe aceeasi tema

- INITIATIVA…Pentru politistii examinatori din cadrul Serviciului Public Comunitar Permise si Inmatriculari Auto Vaslui, sfarsitul saptamanii trecute a insemnat un examen inedit atat pentru ei, cat si pentru vasluienii care au participat la proba traseului pentru obtinerea permisului auto. Astfel, 21…

- LA RACOARE… Un tanar din municipiul Vaslui a fost prins de polițiști la scurt timp dupa ce ar fi sustras din doua magazine aflate in vecinatatea Pieței Traian, mai multe bauturi alcoolice și articole de imbracaminte. Prejudiciul, in valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost recuperat in proporție…

- UPDATE: In cauza mediatizata, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Iași, au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea unor masuri preventive, incepand cu data de 17 ianuariea.c., fața de un numar de 23 lucratori vamali și agenți ai poliției de frontiera.…

- UPS!…Politistii de frontiera din Albita au descoperit la controlul de frontiera si retinut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca Toyota C-HR, care figura in bazele de date ca fiind furat din Italia si cautat de autoritatile italiene. Pe 16 ianuarie a.c., in jurul orei 19.50, in Punctul…

- In urma cu puțin timp a izbucnit un incendiu in localitatea Orzeni, comuna Holboca, județul Iași. Din primele informții deținute de reporterii BZI, se pare ca incendiul se manifesta la o casa de locuit. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale de intervenție și stingere cu apa și spuma din cadrul…

- UPDATE: IPJ Vaslui vine cu precizari, in cazul furtului de toata jena, de azi noapte, din comuna Bogdanești. Polițiștii Secției Rurale Banca l-au reținut pe recidistul Cristian Butnaru, in varsta de 31 de ani, din municipiul Barlad, banuit de savarșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara…

- SENTINȚA… Dupa trei luni de amanari, magistrații CA Iași dau o lovitura dura vameșilor acuzați, inca din 2013, de fapte de corupție. Judecați de un fost procuror, inculpații s-au trezit cu pedepse cu inchisoarea chiar daca, conform deciziilor CCR, in acest dosar ar fi trebuit sa se decida prescripția…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in localitatea Bohotin, județul Iași. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca in coliziune au fost implicate un autobuz și un autoturism. UPDATE: Prof. dr. Diana Cimpoeșu, șef UPU-SMURD Iași, informații cu privire la accidentul…