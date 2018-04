Adrian Sina lanseaza “De cand te iubesc” in colaborare cu Mihail Gheorghe

Celebrul artist si producator lanseaza astazi “De cand te iubesc”, chiar de ziua lui de nastere, al doilea single din 2018 sub egida proiectului solo, dupa “Un Gram”, lansat in urma cu o luna, tot pe data de 18. O piesa in colaborare cu Mihail Gheorghe,… [citeste mai departe]