Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joe Biden va propune cresterea impozitelor pentru americanii cei mai bogati americani in proiectul sau de buget pe 2023 pe care ar urma sa l prezinte luni, 28 matie,a afirmat sambata Washington Post, noteaza AFP.Aceasta propunere, intitulata Impozitul pe venitul minim al miliardarilor,…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica o dublare a profitului net in 2021, comparativ cu 2020, depasind nivelul de dinaintea pandemiei, gratie majorarii pretului petrolului si relansarii economiei mondiale, transmite AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,409 miliarde de lei (286,5 milioane de euro) in 2021, in crestere cu 73%, fata de 814,1 milioane de lei (168,3 milioane de euro) in 2020. Rezultatul operational s-a imbunatatit cu 12,9%, pana la 2,120 miliarde de lei (430,8 milioane de euro) in 2021, de la 1,877…

- Mai mulți oameni de afaceri din Rusia se afla pe lista sancțiunilor impuse de Occident. In plus, companiile lor au avut de suferit din cauza incertitudinii generate de conflictul Rusia-Ucraina, scrie Bloomberg.Averile bogaților Rusiei s-au prabușit cu 32 de miliarde de dolari anul acesta, iar escaladarea…

- Subventii publice in valoare de cel putin 1.800 de miliarde de dolari - reprezentand 2% din PIB-ul mondial - se afla in fiecare an la originea distrugerii ecosistemelor si disparitiei speciilor, a dezvaluit un studiu publicat joi de mai multe companii si ONG-uri, care indeamna

- Gigantul rus al internetului Yandex , a raportat marți o scadere brusca a profitului net anual ajustat, dar a spus ca veniturile totale ar putea crește in acest an la aproximativ 6,5 miliarde de dolari. Activitatea principala de publicitate a Yandex, care a reprezentat 47% din veniturile totale in al…

- Bancile din Europa acorda finantare de miliarde de dolari pentru extinderea productiei de petrol si gaze, in pofida orientarilor Agentiei Internationale a Energiei (IEA) impotriva noilor facilitati, in vederea incetinirii incalzirii globale. Anul trecut, 25 din cele mai mari banci din regiune au furnizat…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a transferat 4% din actiunile Saudi Aramco, in valoare de 80 de miliarde de dolari, catre fondul suveran al regatului, a anuntat duminica guvernul, transmite CNBC, citat de news.ro. Actiunile vor consolida pozitia financiara puternica…