Regele Harald al V-lea al Norvegiei a fost internat la Spitalul Universitar din Oslo in cursul zilei de vineri, a anuntat Palatul Regal, care nu a dezvaluit detalii despre starea de sanatate a suveranului norvegian, informeaza DPA.



Suveranul norvegian se afla in prezent in concediu medical, a precizat biroul de presa de la Palatul Regal din Oslo.



Fiul sau, printul mostenitor Haakon, isi va inlocui vineri tatal pentru a prezida o sedinta a Consiliului de Stat la care participa si membrii Guvernului, precizeaza acelasi comunicat oficial.



Harald al V-lea, in varsta…