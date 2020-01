Regele Norvegiei a fost externat din spital Regele Harald al V-lea al Norvegiei a fost externat miercuri din spital, la o saptamana dupa ce a fost internat din cauza unor stari de ameteala, a informat palatul regal, relateaza dpa. Medicii nu au depistat nicio boala grava, insa regele, care va implini 83 de ani in februarie, a ramas cateva zile in plus decat se anuntase oficial la Spitalul Universitar din Oslo. Palatul a afirmat ca regele Harald va ramane in concediu medical. In aceasta perioada, fiul sau, printul mostenitor Haakon, va servi in calitate de regent. Harald a devenit rege al Norvegiei in 1991. Inainte de Craciun, regele a anulat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

