- Inspirați de noua situație prin care trece Romania, escrocii și-au imbogațit tehnicile de inșelaciune. Celebra metoda Accidentul s a adaptat la teama de infectare. The post Nu va lasați pacaliți: escrocii au adaptat metoda „accidentul” la perioada epidemiei appeared first on Renasterea banateana .

- Președintele USR, Dan Barna, a afirmat, sâmbata, ca formatiunea pe care o conduce este "un fenomen politic spectaculos", adaugând ca în acest moment nimeni nu poate ignora partidul. Cu toate acestea, a Barna recunoscut ca ”poate uneori n-am fost suficient de intransigenti…

- ASeara a avut loc finala Cupei Romaniei la fotbal, intr-un meci disputat intre FCSB și Sepsi, cupa mergand catre clubul finanțat de Gigi Becali. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o analiza pe joc saa transformat intr-o rafuiala personala intre fostul mare atacant al Stelei, Ilie Dumitrescu și patronul FCSB-ului.…

- Un barbat condamnat la trei ani de inchisoare a evadat sambata de la punctul de lucru al Penitenciarului Satu Mare, informeaza institutia printr-un comunicat de presa."Sambata, 27.06.2020, in jurul orei 11,30, s-a constatat ca detinutul Varga Marius, in varsta de 25 de ani, condamnat definitiv…

- Seful Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca sunt in crestere cazuri active de Covid-19, in prezent fiind aproape 6.000, cele mai multe fiind usoare. El a precizat ca jumatate din cazurile de vineri au aparut in Bucuresti, Ilfov, Arges si Prahova. Arafat a afirmat…

- Politistii din Botosani, in colaborare cu cei din judetul Arad, au efectuat perchezitii la mai multe locuinte din judetul Botosani, dar si in Penitenciarul Arad, a anuntat sambata purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, perchezitiile…

- Accident incredibil in Romania. Un copil de trei ani, din Targu-Jiu, județul Gorj, s-a urcat la volan in masina familiei și și-a lovit mama. Incidentul a avut loc luni seara, dupa ce micuțul ar fi reusit sa o porneasca mașina, lovindu-și mama care se afla in spatele autoturismului. Femeia de 36…

- In prima luna de implementare a metodei inovative de tip pooling in laboratorul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba, metoda ce presupune practic un screening aplicat in masa populației din județ, s-au atins doua obiective foarte importante, vizate și asumate de la bun inceput. In primul rand este…