- Florin Salam s-a impacat cu dușmanii lui chiar in Saptamana Patimilor. Celebrul lautar a cantat, zilele trecute, pentru șefii clanului Duduianu. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a intrat in posesia unui video de-a dreptul fabulos. ”Regele manelelor” a fost ”ingropat” in mii de euro chiar de catre…

- Nico nu mai tine diete, dar are grija de orele la care mananca. Artista care e casatorita de peste 20 de ani sustine ca dupa ora 19.00 nu mai mananca nimic. In plus, pentru a radia de frumusete si a tine batranetea la distanta, isi face acasa cateva tratamente de infrumusetare. Nico, la un pas […] The…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Rasturnare de situație intr-unul dintre cele mai mediatizate procese din showbizz. Confruntarea in instanța dintre fosta iubita a lui Nicolae Guța și ”Regele manelelor” s-a incheiat. De data aceasta cu 0-0 pentru combatanți! Sau, poate, 1-0 pentru Narcisa, dar in afara terenului de joc! CANCAN.ro, site-ul…

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- Cunoscutul interpret de manele, Liviu Guța, a uimit pe toata lumea duminica, atunci cand a ales o piesa care a fost apreciata de sute de milioane de oameni! ”Heal the world”, melodia scoasa de regretatul Michael Jackson, a fost cintata magnific de artistul roman, chiar in propriul studio. Fara indoiala,…

- Parca decisa sa le arate tuturor ca vrea sa aiba parte de liniște și ca este foarte implicata in relația pe care o are și ca, totodata, vrea sa impace pe toata lumea din jurul lor, Roxana Dobre a avut grija ca, in Germania, dupa concertul pe care l-a susținut Florin Salam sa cheltuiasca o suma serioasa…