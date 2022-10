Stiri pe aceeasi tema

- Reactia presei internationale dupa ce Karim Benzema a castigat Balonul de Aur 2022 nu a intarziat sa apara. Jurnalistii straini l-au ridicat in slavi pe atacantul lui Real Madrid. Karim Benzema a castigat in premiera mult ravnitul trofeu, iar presa internationala s-a intrecut in complimente. Reactia…

- Karim Benzema a avut un sezon 2021/2022 impresionant la Real Madrid, culminat cu caștigarea premiului suprem, Balonul de Aur 2022. Atacantul francez a avut cifre de-a dreptul incredibile. Benzema a disputat 46 de partide in stagiunea 2021/2022, in toate competițiile, reușind 44 de goluri și 15 assist-uri.…

- Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- Balonul de Aur se va acorda astazi, intr-o gala care va avea loc la ora 21:30, in format LIVE TEXT, pe AS.ro. Karim Benzema este marele favorit pentru cucerirea trofeului. Ceremonia care va stabili cel mai bun jucator al sezonului 2021-2022 va avea loc la Paris, in care se vor decerna premii si pentru…

- Cristiano Ronaldo va avea un rol special la gala de decernare a Balonului de Aur 2022, unde marele favorit este prietenul sau Karim Benzema. CR7 va fi prezent la gala de la Paris, unde atacantul lui Real Madrid va cuceri in premiera cel mai ravnit trofeu individual din lumea fotbalului. Cristiano Ronaldo…

- Microbistii din intreaga lume s-au intrebat cine ar fi castigat Balonul de Aur daca Lionel Messi si Cristiano Ronaldo nu existau. Cei doi mari fotbalisti au dominat fotbalul mondial in ultimul deceniu si au castigat impreuna 12 trofee. Xavi ar fi avut 2 Baloane de Aur daca cele doua legende nu se nasteau.…

- Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2022 ar fi fost dezvaluit cu doua saptamani inainte de decernarea mult ravnitului trofeu. Dupa cum era de asteptat, Karim Benzema nu a avut rival. Lista aparuta in mediul online cu clasamentul final s-a viralizat in scurt timp. Karim Benzema ar fi primit 521 de…