Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump se declara foarte pregatit pentru intalnirea cu liderul nord coreean, Kim Jong Un. L-ar putea invita chiar in Statele Unite daca totul va merge bine la Singapore. Declarațiile au fost facute la Washington, dupa intalnirea cu premierul Japoniei.

- Un apropiat al lui Kim Jong-un s-a intalnit cu Donald Trump. Emisarul de la Phenian, generalul Kim Yong Chol, i-a adus președintelui american o scrisoarea din partea liderului nord-creean, relateaza Reuters. Generalul Kim Yong Chol este considerat unul din cei mai apropiati asistenti ai lui Kim Jong…

- Liderul Iranului a dezvaluit miercuri o scrisoare privata trimisa recent de președintele Donald Trump unor state din Orientul Mijlociu, ridicand semne de intrebare legate de modul in care Ayatolahul Ali Khamenei a ajuns in posesia datelor din corespondența privata dintre Casa Alba

- Am deschide cutia Pandorei. Ar putea incepe un razboi. Nu cred ca Donald Trump isi doreste un razboi”, a declarat Macron. Trump urmeaza sa decida pe 12 mai daca se va retrage din acordul cu Iranul. Conform a doi oficiali ai Casei Albe si a unei surse apropiate de Casa Alba, Trump este aproape…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus sambata in cadrul unui miting in statul Michigan ca o intalnire cu Coreea de Nord ar putea avea loc in urmatoarele trei-patru saptamani, transmite Reuters. "Cred ca vom avea o intalnire in urmatoarele trei sau patru saptamani", a aratat Trump,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va face apel catre Donald Trump sa mentina Statele Unite active in Siria pe termen lung in cadrul unei intalniri la Casa Alba, transmite News.ro . Presedintele francez il va avertiza pe Trump cu privire la faptul ca noi amenintari teroriste pot aparea daca SUA se…