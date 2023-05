Regele Harald al Norvegiei, spitalizat din nou din cauza unei infecții Regele Harald al Norvegiei, in varsta de 86 de ani, a fost din nou spitalizat din cauza unei infecții și nu va fi in masura sa-și indeplineasca funcțiile oficiale ”timp de cateva zile”, a anunțat luni palatul regal, transmite AFP. ”Majestatea sa regele este bolnav și a fost internat in spitalul național”, la Oslo, a transmis palatul intr-un comunicat. In ultimii ani, suveranul aflat pe tron de 32 de ani, a avut mai multe probleme de sanatate. Acum, sufera de o infecție care trebuie tratata și va ramane in spital cateva zile. ”Starea sa de sanatate este staționara”, se precizeaza in comunicat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

