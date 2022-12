Stiri pe aceeasi tema

- Sam Bankman-Fried, fondatorul si fostul director general al platformei de tranzactionare FTX, al carei faliment a zguduit piata crypto, a fost arestat in Bahamas, la cererea autoritatilor americane, cu 24 de ore inainte ca tanarul sa depuna marturie la o comisie a Congresului SUA, scrie The Guardian.

- Linda Villanueva, soția fundașului Jorge Sanchez, și-a ieșit din pepeni dupa ce naționala Mexicului a fost eliminata și a decis sa se razbune printr-un mesaj jignitor la adresa gazdelor.Aflata intr-un taxi, ea a postat pe Instagram un mesaj care a devenit instantaneu viral, potrivit Marca . ”Cat ii…

- Misterul continua sa invaluie miliardele disparute de la bursa de criptomonede falimentara FTX, dupa ce fondatorul sau cazut in dizgratie, Sam Bankman-Fried, a negat ca a incercat sa comita o frauda, recunoscand in acelasi timp ca a comis erori grave de management. In prima sa aparitie publica majora…

- L-au arestat imediat! Un nou scandal urias la Cupa Mondiala 2022. Sunt imagini teribile de la turneul final din Qatar. Totul s-a intamplat la finalul partidei, iar toata lumea a luat foc. Vezi AICI cine a fost arestat, dar si imagini absolut socante care au lasat masca toata Planeta... Fii…

- Miliardarul ruinat de piata cripto, Sam Bankman-Fried, parintii sai au cumparat cel putin 19 proprietati in valoare de aproape 121 de milioane de dolari in Bahamas in ultimii doi ani, arata registrele oficiale de proprietate. Cele mai multe dintre achizitiile FTX au fost case de lux pe plaja, inclusiv…

- Serviciile de paza de coasta de urgenta din Marea Britanie si Franta au petrecut ore in sir pentru a decide cine ar trebui sa salveze o ambarcatiune de mici dimensiuni care incerca sa traverseze Canalul Manecii in luna noiembrie anul trecut, in loc sa trimita un echipaj pentru a-i salva cei 34 de…

- Republica Moldova va beneficia de suport financiar oferit de Statele Unite ale Americii pentru consolidarea securitatii energetice, transmite miercuri Radio Chisinau, dupa ce membrii Comisiei de politica externa si integrare europeana au avizat pozitiv initierea negocierilor si a semnarii celui de-al…