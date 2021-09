Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii l-au arestat in Ucraina pe Evelin Banev, un periculos traficant de cocaina. Evelin Baven a comis fapte penale in Bulgaria, Romania si Italia, fiind judecat și in Elveția. Bulgarii au anuntat ca l-au capturat pe Evelin Banev, zis „Brendo”, in varsta de 56 de ani. Banev, unul dintre cei mai periculosi…

- S-a aflat decizia definitva in dosarul in care omul de afaceri Nelu Iordache, administrator al SC Romstrade SRL, cunoscut drept unul dintre ”regii asfaltului” din Romania, a fost deferit justiției, de catre procurorii DNA, in dosarul privind construcția primului tronson din autostrada Nadlac – Arad.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti au stabilit primul termen in apelul dosarului in care un medic primar de la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila" din Bucuresti, cadru militar activ cu gradul de colonel, acuzat de luare de mita, a fost condamnat la doi ani de inchisoare,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, ii cere, pe Facebook, președintelui Klaus Iohannis sa il demita de urgența pe Florin Cițu din funcția de premier pentru faptul ca a fost arestat doua zile in SUA acum 20 de ani pentru conducere sub influența alcoolului. Ce nu spune Marcel Ciolacu este ca facea el acum…

- Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, cetațeanul grec are mai multe afaceri in Romania. Acesta are trei firme: una in domeniul alimentar, alta in domeniul prelucrarii lemnului și o a treia care este falimentara. Tot aici ar deține mai multe cladiri și proprietați pe care le inchiriaza. In plus,…

- Curtea de Apel București a constatat inexistența HCNSU nr.36/21.07.2020. Avocatul Gheorghe Piperea explica faptul ca in acest fel pandemia nu mai exista in țara noastra. „Arafat a fost din nou infrant. Grav. De data asta la Curtea de Apel București. Aceasta hotarare a CNSU, inexistenta…