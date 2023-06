Stiri pe aceeasi tema

- Vizita Regelui Charles in Romania este un moment istoric, fiind pentru prima data cand un rege al Marii Britanii ajunge in Romania. Se intampla la 149 de ani de la prima vizita a unui rege roman, Carol I, in Marea Britanie, in anul 1874.

- Regele Charles III al Marii Britanii a fost incoronat si intronat la catedrala Westminster Abbey din Londra, in cadrul unei ceremonii fastuoase, plina de muzica si marcata de simbolism.Din ”The Coronation Orchestra” a facut parte și violonistul roman Alexandru-Mihai Bota, cunoscut sub numele de scena…

- Regele Charles al III lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume, conform Agerpres.roIncoronarea noului monarh…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla vor fi incoronati sambata la Abatia Westminster din Londra, in cadrul unei ceremonii oficiale care se asteapta sa fie urmarita in intreaga lume. Incoronarea noului monarh britanic va include…

- Regele Charles al III-lea va deveni, in 6 Mai, la Londra, al 40-lea monarh incoronat in Abația Westminster. Ultima incoronare a avut loc in Marea Britanie in 2 iunie 1953, cea a Reginei Elisabeta a II-a Marii Britanii.

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra, insa despre Meghan Markle se știe ca nu va fi prezenta. Iata care este motivul pentru care partenera Ducelui…

- Palatul Buckingham a anunțat ca Prințul Harry va participa la ceremonia de incoronare a tatalui sau, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii, care va avea loc pe data de 6 mai, in Londra. Ziua incoronarii este motiv dublu de sarbatoare și asta pentru ca fiul lui Meghan Markle și al Prințului Harry,…

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu s-a intalnit joi cu secretarul de stat pentru afaceri externe, Commonwealth si dezvoltare al Marii Britanii, James Cleverly, in cadrul vizitei pe care seful diplomatiei romane o efectueaza la Londra. Cei doi au semnat Declaratia Comuna actualizata a Parteneriatului…