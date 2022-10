Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles al II-lea este cel mai in varsta moștenitor al coroanei care urca pe tronul Marii Britanii iar unii specialiști considera ca responsabilitațile și provocarile pe care le implica rolul de șef al statului ar trebui sa-l determine sa abdice in favoarea fiului sau, pentru a se putea retrage…

Regele Charles se va intalni cu secretarul general al Commonwealth-ului la Palatul Buckingham, duminica. Apoi ii va primi pe inalții comisari ai Regatului și pe soțiile lor la Palatul Buckingham, urmand ca luni Regele și Regina Consort sa fie la Westminster Hall, potrivit The Guardian.

Canada l-a proclamat sambata pe Charles rege al sau in cadrul unei ceremonii la resedinta oficiala din Ottawa a guvernatorului general, reprezentantul monarhului in Canada, care indeplineste atributiile de sef de stat in numele coroanei, informeaza Reuters.

Regele Charles al III-lea a sosit la Palatul Buckingham, unde era asteptat de multime si a primit flori de la persoane adunate in fata resedintei suveranilor britanici, relateaza AFP,potrivit news.ro.

Premierul britanic, Liz Truss, a vorbit cu regele Charles al III-lea dupa ce a facut o declaratie in fata biroului sau din Downing Street pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta si pentru a cere Marii Britanii sa se uneasca in jurul noului monarh al tarii, a declarat joi purtatorul sau de cuvant,…

Germania intenționeaza sa gazduiasca o conferința internaționala, posibil in octombrie, pentru a discuta despre reconstrucția Ucrainei dupa invazia Rusiei, a declarat joi o sursa guvernamentala pentru Reuters, anunța mediafax.

Israelul a confirmat duminica intrarea in vigoare a unui armistitiu cu gruparea palestiniana Jihadul Islamic la ora locala 23:30 (20:30 GMT), in a treia zi a ostilitatilor soldate cu zeci de morti in Fasia Gaza, transmite AFP preluat de agerpres.

New York Liberty, cu coordonatoarea de origine romana Sabrina Ionescu in mare forma, a invins la Barclays Center pe Los Angeles Sparks cu 102-73, pe un teren inspirat de jocurile video realizate in colaborare cu firma de console Xbox, transmite EFE, potrivit Agerpres.