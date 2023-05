Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles va rata vizita printului Harry la Londra preferand drumetiile in Transilvania. Majestatea Sa se va recupera in Romania saptamana viitoare, in timp ce fiul sau cel mic, care s-a mutat in California, va veni la Londra pentru a depune marturie in procesul intentat grupului media Mirror,…

- Regele Charles va rata vizita printului Harry la Londra preferand drumetiile in Transilvania. El va fi in Romania saptamana viitoare, in timp ce fiul sau cel mic, care s-a mutat in California, va veni la Londra pentru a depune marturie in procesul intentat grupului media Mirror, scrie The Telegraph…

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, pentru Agerpres. Noul Rege al Marii Britanii va veni pe 2 iunie la București și se va intalni cu președintele Klaus Iohannis ca gest de curtoazie, dupa…

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania are caracter privat, a declarat ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble pentru Agerpres. Noul Rege al Marii Britanii va veni pe 2 iunie la București și se va intalni cu președintele Klaus Iohannis ca gest de curtoazie, dupa…

- Regele Charles al III-lea vine in Romania in luna iunie si va vizita si resedinta sa de la Viscri. Regele Charles al III-lea va veni in Romania in data de 2 iunie, au precizat sursele oficiale, acesta urmand sa faca o vizita si la resedinta sa de la Viscri. Regele va fi primit la Palatul […] The post…

- Regele Charles al III-lea a fost uns cu mir, in spatele unui paravan si departe de privirile publicului, in partea cea mai sacra a ceremoniei sale de incoronare, organizata sambata la Westminster Abbey din Londra, potrivit DPA si BBC. Ungerea cu ulei sfant reprezinta cea de-a treia etapa din cadrul…

- Regele Charles a venit prima oara in Romania acum 25 de ani. De atunci, a devenit, neoficial, cel mai bun ambasador al tarii noastre. Mai mult, Regele Charles al III-lea si fiii lui, William si Harry, se pot mandri ca in venele lor curge si sange de clujean.

- Autoritatile romane si cele ucrainene au convenit, vineri, in prima intalnire tehnica referitoare la Canalul Bastroe, ca Romania sa inceapa masuratorile din data de 15 martie. ”Astazi, 3 martie 2023, a avut loc o intalnire tehnica, in format videoconferinta, la nivel de experti intre partea romana si…