Regele Charles nu va fi prezent la summitul privind clima din Egipt

- Regele Charles al Marii Britanii nu va participa la summitul international COP27 privind schimbarile climatice care va avea loc luna viitoare in Egipt in ciuda angajamentului suveranului in ceea ce priveste problemele de mediu, informeaza duminica DPA si PA Media.

- Regele Charles al Marii Britanii a parut sa fie frustrat de un stilou care curgea in timpul unei vizite la Castelul Hillsborough din Irlanda de Nord, marți (13 septembrie). Charles, alaturi de regina consort Camilla, a participat la o recepție la castel, unde s-a intalnit cu membri ai adunarii din Irlanda…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a sosit luni (12 septembrie) la Palatul Westminster pentru prima sa vizita in parlament in calitate de monarh. Regele Charles a declarat in fața parlamentului ca este „hotarat sa urmeze cu fidelitate” exemplul dat de mama sa, Regina Elisabeta, adresandu-se…

- Regele Charles al Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elisabeta , ca fiind momentul de care „se temea”, intr-un schimb de replici cu premierul Liz Truss, vineri (9 septembrie). Prima intalnire a noului prim-ministru cu noul monarh a avut loc dupa ce Charles s-a intors la Londra din Scoția.…

- Familia Reginei Elisabeta a II-a se grabește sa ajunga la monarhul bolnav, semn ca lucrurile sunt cat se poate de serioase cu aceasta. Medicii sunt ingrijorați de starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii și au recomandat ca aceasta, in varsta de 96 de ani, sa ramana sub supraveghere…

- Boris Johnson și-a dat marți demisia din funcția de prim-ministru britanic, punand capat unui mandat tumultuos de trei ani și lasandu-i succesoarei sale, Liz Truss, o lista impresionanta de probleme de rezolvat, scrie Reuters. Johnson, care a fost forțat sa paraseasca funcția de propriul Partid Conservator…

- Cei doi candidați britanici la funcția de prim-ministru au promis duminica sa abordeze imigrația ilegala ca pe o prioritate, ambii susținand politica guvernului de a trimite migranții in Rwanda. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak și ministrul de externe Liz Truss se lupta pentru a deveni urmatorul…

- Boris Johnson demisioneaza din functia de premier si de lider al Partidului Conservator, dar vrea sa conduca pana in toamna Guvernul interimar si a numit o echipa guvernamentala de tranzitie. Boris Johnson tocmai și-a incheiat declarația de demisie. Iata un rezumat al punctelor cheie Johnson a spus…