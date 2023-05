Stiri pe aceeasi tema

- Vizita pe care Regele Charles al III-lea o va face in Romania pe 2 iunie are caracter privat a declarat, pentru Agerpres, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble. Acesta a adaugat ca monarhul se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni, ca gest de curtoazie.

- Primarul din comuna Bunești (Brașov), localitate din care face parte și satul Viscri, este pregatit oricand pentru o vizita a Regelui Charles al Marii Britanii. „Daca vine, il vom primi cu paine și sare”, zice edilul.

- Incepand de luni, 15 mai, mașinile turiștilor nu vor mai avea acces in satul Viscri. Masura a fost aplicata și in ziua in care a fost incoronat regele Charles III, insa din 15 mai restricția va avea un caracter permanent, informeaza Euronews Romania . Autoritațile locale au incercat de mai bine de…

- La puțin timp de la Incoronare, Regele Charles al III-lea va vizita Romania. Vestea proasta este ca Regina Consoarta, Camilla, nu va fi alaturi de el in timp ce va vizita Viscri, satul in care are o locuința. Iata in ce data a fost programata vizita Majestații Sale, dar și de ce nu va fi insoțit de…

- Regele Charles III al Marii Britanii a fost incoronat si intronat la catedrala Westminster Abbey din Londra, in cadrul unei ceremonii fastuoase, plina de muzica si marcata de simbolism.Din ”The Coronation Orchestra” a facut parte și violonistul roman Alexandru-Mihai Bota, cunoscut sub numele de scena…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, impreuna cu soția lui, Carmen, se numara printre oficialitațile din intreaga lume care participa sambata la ceremonia de incoronare a regelui Regele Charles al III-lea al Marii Britanii.

- Pe cat de sofisticata pare viața la curtea regala pentru Regele Charles, pe atat de mult a știut mereu sa aprecieze simplitatea, in special cea pe care a gasit-o in Transilvania, la Viscri. Mirosul pașunilor, plimbarile pe cararile din zona, florile colorate, dar și ulița din sat, cucerita de animalele…

- Pe 6 mai 2023, Regele Charles al III-lea va fi incoronat, iar intregul Regat Unit al Marii Britanii va asista la aceasta ceremonie. In afara de oficialitațile cancelariilor europene și prezența președintelui american, viitorul suveran britanic ii va avea alaturi de el și pe membrii Casei Regale, Prințul…