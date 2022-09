Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a refuzat sa ia cina cu tatal sau, Charles, și cu fratele sau, William, in ziua in care regina Elisabeta a II-a a murit. Noul rege a interzis prezența lui Meghan Markle la Balmoral, in ziua decesului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Meghan Markle i-a trimis socrului ei, in varsta de 73 de ani, Regele Charles, o scrisoare in care ii cere sa aiba o conversație intre patru ochi, potrivit unui corespondent NBC, citat de Daily Mail. Momentul ar urma sa aiba loc inainte ca ducesa și Prințul Harry sa se intoarca acasa, noteaza click.ro.…

- Regina Elisabeta a II-a a fost inmormantata luni, 19 septembrie, la castelul Windsor, la finalul unei zile marcate de funeralii grandioase. Ceremonia a fost imparțita in mai multe etape, la care au luat parte mii de oameni, și imortalizata intr-o serie de fotografii care marcheaza unele dintre cele…

- Prințul Harry și soția lui Meghan Markle sunt „suparați” deoarece copiii lor, Archie și Lilibet, nu vor primi titlul de Alteța Sa Regala (ASR) cand vor fi numiți prinț și prințesa de Regele Charles al III-lea, potrivit Daily Mail. Copiii prințului Harry și ai lui Meghan Markle nu vor primi statutul…

- Meghan, ducesa de Sussex, a intrerupt difuzarea unor noi episoade din podcastul sau de pe Spotify pe perioada doliului in memoria reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, potrivit unei alerte afisate luni de platforma de streaming muzical, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Prințul Harry nu a reușit sa ajunga la timp la Castelul Balmoral pentru a iși lua ”ramas bun” de la Regina Elisabeta. Dupa ce a anunțat ca el și Meghan Markle pornesc spre bunica lui, la scurt timp dupa vestea ca starea ei de sanatate este șubreda, acesta ar fi primit un apel de la tatal lui, Regele…