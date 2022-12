Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost arestat dupa ce a aruncat un nou in Regele Charles. Este al doilea astfel de incident in mai puțin de o luna. Garzile de securitate l-au condus pe monarh departe de o mulțime de oameni in centrul orașului Luton, dupa ce un barbat l-a atacat cu un nou, noteaza metro. Un suspect in varsta…

- Regele Charles al III-lea a fost iar tinta unui atac ... cu oua. S-a intamplat in timpul unei plimbari in orasul englez Luton. Imediat dupa atac, suveranul a fost inlaturat din mulțime, de catre paza, pentru a fi in siguranța. A revenit insa la scurt timp.

- Emma Raducanu a primit marti medalia Ordinului Imperiului Britanic din partea Regelui Charles al III lea, la putin mai mult de un an dupa ce a devenit prima jucatoare de tenis venita din calificari care a reusit sa castige un titlu de Mare Slem, la US Open, informeaza BBC.In ciuda unui sezon 2022 dezamagitor,…

- Dupa o asteptare de 14 ore la coada imensa formata de supusii care vor sa aduca reginei un ultim omagiu, un barbat a reusit sa insele vigilenta politistilor si s-a repezit incercand sa ia steagul care acopera sicriul Reginei Elisabeta a II-a. Politia prezenta in Westminster Hall l-a trantit la pamant…

- Cați copii are Camilla Parker? Aceasta este este soția Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, fiul Reginei Elisabeta a II-a. Camilla Parker a mai fost casatorita odata, inainte de mariajul cu Regele Charles. Ea s-a iubit cu Andrew Parker Bowles, cel care i-a daruit doi copii. Cați copii are Camilla…

- Cu toții știm ca Regele Charles al III-lea a fost mereu impresionat de frumusețile pe care le ofera Romania. Fiind de mult timp un real pasionat al țarii noastre, Regele Charles și-a achiziționat o casa in satul Viscri, care a fost recent deschisa pentru public. Cat costa o noapte de cazare aici și…

- Mai mulți angajați ai casei regale Clarence House din Londra au fost concediați pe motiv ca birourile Regelui Charles și ale Reginei Consoarte se muta la Palatul Buckingham. Pana la 100 de angajați de la fosta reședința oficiala a regelui, inclusiv unii care au lucrat acolo de zeci de ani, au fost notificați…

- Prima zi de domnie pentru Regele Charles al III- lea. Suveranul a avut o zi plina: a revenit de la Balmoral la Londra, unde are o intalnire cu premierul Liz Truss, iar la ora 20.00 se va adresa națiunii pentru prima data in calitate de șef al statului.