Regele Charles, atacat cu ouă VIDEO Un barbat a incercat sa arunce cu oua spre regele Charles al III-lea si regina consoarta Camilla. Potrivit martorilor, individul, arestat rapid de serviciile de securitate, ar fi strigat in directia suveranului ca Marea Britanie a fost „construita pe sangele sclaviei”. Alți oameni din mulțime au inceput sa scandeze „God save the king” și „rușine sa-ți fie” catre protestatar. Niciun ou nu a atins cuplul regal, desi barbatul a aruncat trei. Incidentul a avut loc in momentul in care cei doi au sosit pentru a participa la o ceremonie traditionala in orasul York, unde vor inaugura o statuie a reginei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

