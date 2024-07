Stiri pe aceeasi tema

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a marcat, joi, la Palatul Elisabeta , Ziua Crucii Rosii Romane , prilej cu care a chemat la indeplinirea permanenta a scopului acestei organizatii, materializat in „grija pentru altii”. „Ce frumos sa vedem voluntarii nostri (…) care reprezinta ce suntem noi…

- Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a marcat, joi, la Palatul Elisabeta , Ziua Crucii Rosii Romane , prilej cu care a chemat la indeplinirea permanenta a scopului acestei organizatii, materializat in „grija pentru altii”. „Ce frumos sa vedem voluntarii nostri (…) care reprezinta ce suntem noi…

- Casa Regala romana a organizat, miercuri, o receptie dedicata Republicii Moldova, context in care Principele Radu a indemnat zecile de persoane prezente, printre care si ministrul Culturii din tara vecina, Sergiu Prodan, sa se simta ca „in familie”. Custodele Coroanei romane, Majestatea Sa Margareta,…

- Casa Regala romana a organizat, miercuri, o receptie dedicata Republicii Moldova, context in care Principele Radu a indemnat zecile de persoane prezente, printre care si ministrul Culturii din tara vecina, Sergiu Prodan, sa se simta ca „in familie”. Custodele Coroanei romane, Majestatea Sa Margareta,…

- Un elev de clasa a VII-a din orasul bulgaresc Pomorie i-a trimis o scrisoare regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, informeaza Rador Radio Romania.Baiatul ii descrie Majestatii Sale orasul sau natal, bogatiile culturale, istorice si naturale nationale si locale.

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a predat fiului sau, printul William, un inalt grad militar detinut in cadrul Fortelor Aeriene britanice, in cadrul unei ceremonii desfasurate luni. Evenimentul a marcat o rara aparitie comuna a celor doi, in timp ce regele isi accelereaza revenirea la indatoririle…

- Familia Regala a Marii Britanii se confrunta cu o situație grava. Se actualizeaza regulat planurile de inmormantare ale Regelui Charles, diagnosticat cu cancer. Deși este tratat de cei mai buni medici, starea de sanatate a monarhului nu este buna deloc. Din acest motiv, cu toții se pregatesc pentru…

- Vești proaste pentru Familia Regala a Marii Britanii. Kate Middleton a primit un nou diagnotic grav, dupa ce a alfat ca sufera de cancer. De aceasta data, noua boala i-at afecta starea psihica. Prințesa de Wales il are alaturi de soțul ei, Prințul William, in toata aaceasta perioada dificila.