Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea se pregateste sa modifice legea din Regatul Unit pentru a evita situatia in care printii Harry si Andrew, care nu mai sunt membri activi ai casei regale, ar putea sa preia interimatul functiilor sale atunci cand el este bolnav sau se afla in strainatate.

- Rusia nu vede ”nicio speranta” ca relatiile sale cu Regatul Unit sa se amelioreze dupa numirea lui Rishi Sunak in functia de prim-ministru britanic , a declarat Kremlinul, informeaza AFP și Agerpres . „In acest moment, nu vedem nicio premisa, nicio baza si nu avem nicio speranta pentru schimbari pozitive,…

- „Cu dragoste si devotament in memorie, Charles R”, a scris actualul rege pe un bilet care a fost plasat pe sicriu in timpul procesiunii care a adus-o pe regina de la Westminster Hall catre Westminster Abbey.Foto: ProfimediaBiletul scris lasat de Charles pe sicriu continua o tradiția regala. La inmormantarea…

- Regele Charles al III-lea le-a multumit duminica seara tuturor celor care l-au sustinut pe el si pe familia lui de la moartea, pe 8 septembrie, a mamei sale, regina Elisabeta a II-a, ale carei funeralii luni se anunta grandioase, cu o multime uriasa si demnitari veniti din intreaga lume, noteaza AFP.…

- Sicriul in care se afla fosta suverana Elisabeta a II-a, incadrat de soldati in tinute de gala, a fost scos miercuri din Palatul Buckingham, resedinta oficiala a reginei in cei 70 de ani de domnie si a fost transportat spre Palatul Westminster, unde va fi expus pentru ca britanicii sa-si ia adio de…

- Zeci de mii de britanici sunt prezenți pe strazile Londrei, de-a lungul traseului ceremoniei, care dureaza aproximativ o ora. https://www.youtube.com/watch?v=cMOuv9SLeoQCeremonia incepe la ora locala 14.22 (16.22, ora Romaniei). Sicriul va parasi Palatul Buckingham, așezat pe un afet de tun, și va ajunge…

- Trecerea respectatei și iubitei regine a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Elisabeta a II-a, la cele veșnice, dincolo de tristețea resimțita in intreaga lume, reprezinta, intr-un fel, și inchiderea unui ciclu istoric, incheierea unei epoci pe care aș numi-o „a marilor principii”.…

- "Ghidul spiritual" al lui Vladimir Putin, Alexander Dugin, a scapat de un atac cu masina-capcana, atentat in care insa si-a pierdut viata fiica sa, Daria. Looks like there was an assassination attempted on Alexander Dugin that killed his daughter, fair to say things will escalate a lot from here! pic.twitter.com/YOZNOkwvKI—…