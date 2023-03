Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles al III-lea al Regatului Unit se deplaseaza miercuri in Germania pentru prima sa vizita in strainatate in aceasta calitate, fara a se opri intai in Franta, asa cum era prevazut initial, noteaza marti AFP.Dupa mai mult de sase luni de la preluarea coroanei britanice, planurile lui Charles…

Dupa mai mult de sase luni de la preluarea coroanei britanice, planurile lui Charles al III-lea de a efectua in Franta prima sa vizita externa au fost zadarnicite de manifestatiile contra reformei pensiilor din aceasta tara. El urma sa mearga intai la Paris pe 27 martie, dupa care sa ajunga in 29 martie…

Rusia si China nu creeaza o alianta militara si nu ascund nimic in termeni de cooperare militara, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu pentru televiziunea nationala rusa difuzat ieri, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Putin si presedintele chinez Xi Jinping si-au declarat…

Regele va fi insoțit de Camilla, regina consoarta, a confirmat Palatul Buckingham, vineri, potrivit The Guardian . Cei doi vor merge la Paris și vor continua vizita la Berlin, in timpul unei deplasari de șase zile care va incepe pe 26 martie. Regele va fi primul monarh britanic care va ține un discurs…

Eugen Ionescu sau Eugene Ionescu cum a fost cunoscut in Franta, s-a nascut pe 26 noiembrie 1909, la Slatina și a fost un dramaturg romano-francez, cunoscut pentru contribuția sa la teatrul absurdului, un gen care a aparut in anii 1950 și care a contestat convențiile teatrale tradiționale. El este considerat…

Occidentul ar trebui sa-si mentina toate optiunile deschise in ceea ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, inclusiv pe aceea de a trimite foarte necesarele avioane de lupta, a declarat presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda, relateaza marti DPA și Agerpres. "Aceste linii rosii trebuie incalcate",…

De Revelion am primit urari de bine și din Germania, de la dl. Constantin Radulescu din Hamburg. Cand mi-a zis, dintru inceput, ca a citit articolul din „Jurnalul de Argeș" despre pictorul Ion Gheorghe Vraneanțu, nu l-am mai intrebat cum a facut rost de numarul meu de telefon. Un articol trist („La…

Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 95 de ani, a murit sambata, la ora 9:34, in reședința sa de la Manastirea Mater Ecclesiae din Vatican, anunța Vatican News. Retras din fruntea Vaticanului in 2013, Papa emerit Benedict al XVI-lea a povestit, intr-un interviu, ce anume l-a deranjat cel mai…