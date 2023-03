Stiri pe aceeasi tema

- Este a 349-a zi de la inceputul razboiului in Ucraina. Liderul ucrainean a prezentat relația sa cu Germania ca fiind una plina de suișuri și coborașuri. Acesta a afirmat ca trebuie sa il convinga mereu pe cancelarul german sa ajute Ucraina deoarece acest lucru este spre binele Europei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara, la Paris, ca aliatii sa livreze Ucrainei avioane de lupta „cat mai curand posibil”, dupa ce facuse acelasi lucru la Londra, prima escala a turneului sau european care a luat prin surprindere, fiind doar a doua oara de la inceputul razboiului…

- Sefa Bundestagului, camera inferioara a parlamentului german, Barbel Bas, a facut apel la relansarea aliantei franco-germane, „motorul Europei”, in ciuda dezacordurilor recente dintre Paris si Berlin, intr-un interviu pentru AFP difuzat sambata, relateaza Agerpres . „Am mare speranta ca relatiile franco-germane…

- Cu doua zile inainte de Consiliul de miniștri franco-german, Emmanuel Macron și Olaf Scholz și-au exprimat, intr-o declarație comuna publicata vineri, dorința de a construi Europa impreuna „pentru urmatoarea generație”, in pofida disensiunilor și tensiunilor din ultimele luni intre Paris și Berlin,…

- Mai multe avioane – radar ale NATO (AWACS) vor ateriza, in dupa-amiaza zilei de 17 ianuarie 2023, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, urmand sa decoleze, in viitoarele lor misiuni, de pe teritoriul Romaniei. Sistemul AWACS (Airborne Warning and Control System) face parte din Forța Aeropurtata…

- Aeronave AWACS (Airborne Warning and Control System) din cadrul Fortei Aeropurtate a NATO de Avertizare Timpurie si Control vor ateriza pe 17 ianuarie in Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, a informat, vineri, Ministerul Apararii Nationale. Baza permanenta a acestor aeronave este la Geilenkirchen,…

- Recordurile naționale au fost depașite in opt țari. Temperaturile din capitala Germaniei au atins 16 grade in ziua de Anul Nou. In cel mai mare oraș din Polonia, temperaturile au fost mai mari cu 5 grade fața de recordul anterior. Republica Ceha a inregistrat cel mai calduros inceput de an.„O masa de…