Regele Charles al Marii Britanii se va adresa vineri unei națiuni in doliu dupa moartea mamei sale și a figurii emblematice a țarii, regina Elisabeta, la varsta de 96 de ani, scrie Reuters.

Premierul britanic, Liz Truss, a vorbit cu regele Charles al III-lea dupa ce a facut o declaratie in fata biroului sau din Downing Street pentru a aduce un omagiu reginei Elisabeta si pentru a cere Marii Britanii sa se uneasca in jurul noului monarh al tarii, a declarat joi purtatorul sau de cuvant,…

O purtatoare de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a ironizat miercuri instalarea lui Liz Truss in postul de premier al Marii Britanii, pe care o considera "criza democratiei britanice", relateaza AFP.

Liz Truss a devenit marti noul premier al Regatului Unit, in urma unei intalniri cu regina Elizabetha a II-a, la castelul Balmoral, relateaza BBC News.

Liz Truss, care a castigat sefia Partidului Conservator, urmeaza sa fie numita, astazi, in functia de premier al Marii Britanii de catre Regina Elizabeth a II-a, informeaza news.ro.

Liz Truss, noul lider al Partidului Conservator (centru-dreapta) si viitor prim-ministru al Marii Britanii, a declarat luni ca va adopta imediat masuri pentru reducerea taxelor, pentru solutionarea crizei energetice si stimularea cresterii economice.

Magnatul britanic Jim Ratcliffe si-a manifestat public interesul de a cumpara clubul Manchester United, dupa ce un alt magnat, Elon Musk, a recunoscut ca planul lui de a prelua clubul din Premier League a facut parte dintr-o gluma de lunga durata, transmite Reuters, conform AGERPRES.

Donatiile in scop caritabil acceptate de printul Charles al Marii Britanii au fost gestionate corect, a anuntat duminica biroul mostenitorului tronului britanic dupa ce ziarul The Sunday Times a relatat ca printul a primit trei milioane de euro in numerar de la un fost premier al Qatarului, unii…