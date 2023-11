Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al Marii Britanii a sosit in Kenya pentru o vizita de stat de patru zile, in cadrul careia se așteapta sa recunoasca “aspectele dureroase” ale trecutului colonial al Regatului Unit in aceasta țara, inclusiv reprimarea brutala a revoltei Mau Mau. Trecutul colonial patat al Marii Britanii…

- Regele Charles al Marii Britanii incepe marți o vizita de stat de patru zile in Kenya, prima sa vizita intr-o fosta colonie, in timpul careia intenționeaza sa recunoasca "aspecte dureroase" ale unei istorii care a inclus aproape șapte decenii de dominație coloniala.Palatul Buckingham spune ca aceasta…

- Regele Charles al Marii Britanii incepe marți o vizita de stat de patru zile in Kenya, prima sa vizita intr-o fosta colonie, in timpul careia intenționeaza sa recunoasca "aspecte dureroase" ale unei istorii care a inclus aproape șapte decenii de dominație

- Dupa ce, in anul 2020, Meghan și Harry au decis sa paraseasca familia regala, pentru a se muta in Statele Unite ale Americii, Regele Charles al III-lea a avut mai multe tentative de impacare cu fiul lui, dar acesta le-ar fi refuzat.

- Regele Charles al Marii Britanii a laudat „ entente cordiale”, ințelegerea ce exista de 109 ani intre Marea Britanie și Franța, in Senatul francez. Monarhul a declarat joi ca Marea Britanie și Franța au responsabilitatea comuna de a proteja democrația in Europa și de a se asigura ca lumea abordeaza…

- O cruce a cazut peste o femeie, in cimitirul Manastur din Cluj-Napoca. Pompierii nu au reușit sa salveze victima. „Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca desfașoara in aceste momente o intervenție in cimitirul din Cartierul Manaștur, unde o cruce a cazut peste o persoana. Victima a fost scoasa…

- A murit strivita de o cruce. O femeie de 45 de ani a decedat, vineri, dupa ce o cruce a cazut peste ea in cimitirul din cartierul Manastur al municipiului Cluj-Napoca. „Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca desfasoara in aceste momente o interventie in cimitirul din cartierul Manastur, unde…

- Incident tragic in cimitirul din cartierul Manaștur! O cruce a cazut peste o femeie, pompierii nu au reușit sa salveze victima. Atenție, urmeaza informații care va pot afecta emoțional!„Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca desfașoara in aceste momente o intervenție in cimitirul din Cartierul…