- Regele Charles al Marii Britanii a implinit luni varsta de 74 de ani, ocazie cu care l-a inlocuit pe regretatul sau tata, printul Philip, in functia de Ranger al Marelui Parc de la Windsor, un titlu ce dateaza de mai bine de patru secole, relateaza Reuters.

- Regele Charles al Marii Britanii implinește, astazi, 74 de ani. Majestatea Sa a devenit deținatorul Coroanei Regale in urma decesului mamei sale, Regina Elisabeta a II-a, care a trecut in neființa in urma cu doua luni, dupa 70 de ani dedicați tronului Regatului Unit. Iata cum arata Regele Charles pe…

- Regele Charles al III-lea este trezit, zilnic, cu cimpoiul. Cine e barbatul care ii da deșteptarea suveranului Marii Britanii și care este motivul pentru care Majestatea Sa nu folosește un ceas, sau chiar alarma telefonului mobil pentru a-și incepe ziua.

- O ceremonie dedicata parteneriatului economic romano-britanic si debutului domniei Regelui Charles al III-lea a avut loc, marti seara, la Castelul Peleș din statiunea prahoveana Sinaia. In discursul sau, Custodele Coroanei Romane, Margareta, a vorbit despre relatiile bilaterale dintre cele doua tari,…

- Regele Charles al III-lea al Marii Britanii i-a transmis un mesaj guvernatorului general al Canadei prin care isi exprima compasiunea dupa impactul devastator al uraganului Fiona, care a provocat pagube imense in estul Canadei si moartea a doua persoane, relateaza miercuri dpa. Fii la curent…

- Noul Rege al Marii Britanii, Charles al III-lea, a sustinut, in aceasta seara, primul discurs in calitate de nou monarh. Suveranul s-a adresat supușilor britanici in primul sau discurs in calitate de conducator al Regatului Unit. Majestatea Sa a tinut sa-si omagieze mama, pe regretata Regina Elizabeta…