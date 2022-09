Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul istoric reprezentat de inmormantarea reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea schimba relația dintre prințul Harry și regele Charles. Jurnaliștii de la Daily Mail au dezvaluit ce s-ar putea intampla intre suveran și fiul sau, care s-a indepartat de familia regala in ultimii ani…

- Camilla, soția noului rege Charles al Marii Britanii și in prezent Regina Cconsort, a declarat ca zambetul regretatei regine Elisabeta a fost „de neuitat”, intr-un mesaj de omagiu adus raposatei, publicat duminica. „A facut parte din viețile noastre. Am 75 de ani acum și nu-mi amintesc pe nimeni in…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va merge, duminica 18 septembrie, la Londra, unde va participa la recepția gazduita de Majestatea Sa Regele Charles al III-lea la Buckingham Palace, a anunțat Administrația Prezidențiala. Klaus Iohannis va participa maine, la ora 20:00, ora Romaniei la recepția…

- Pregatirile pentru funeraliile reginei Elisabeta a II-a sunt in plina desfașurare la Londra. Joi dimineața, inainte de rasarit au avut loc repetiții pentru procesiunea de luni, 19 septembrie, cand vor avea loc funeraliile suveranei, relateaza BBC și The Telegraph . Mii de militari au luat parte la o…

- Regele Charles al Marii Britanii a scris data gresit pe documente, apoi și-a manifestat frustrarea cauzata de un stilou care l-a patat cu cerneala pe mana, marți, 13 septembrie, la semnarea in cartea de oaspeți, in Irlanda de Nord, informeaza Reuters . Aceasta este a doua oara in ultimele trei zile…

- Charles al III-lea si-a inceput astazi domnia ca rege al Regatului Unit si al altor paisprezece regate din Commonwealth, dupa ce a fost proclamat oficial, in cadrul unei ceremonii solemne la Londra, ca succesor al Elisabetei a II-a, care a murit joi la varsta de 96 de ani, relateaza EFE, preluata…

- Regele Charles al Marii Britanii a descris moartea mamei sale, Regina Elisabeta , ca fiind momentul de care „se temea”, intr-un schimb de replici cu premierul Liz Truss, vineri (9 septembrie). Prima intalnire a noului prim-ministru cu noul monarh a avut loc dupa ce Charles s-a intors la Londra din Scoția.…

- Regele Charles al Marii Britanii se va adresa vineri unei națiuni in doliu dupa moartea mamei sale și a figurii emblematice a țarii, regina Elisabeta, la varsta de 96 de ani, scrie Reuters. Charles, care s-a grabit sa fie alaturi de regina inainte ca aceasta sa se stinga din viața joi, ar urma sa se…