Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a fost in Irlanda de Nord, pentru a primi condoleante din partea Parlamentului. Pana acum, condoleante i-au fost prezentate de legislativele din Anglia si Scotia, asa cum spune traditia.

- Ambasada britanica la București a deschis luni, 12 septembrie, o carte fizica de condoleanțe in memoria Majestații sale defuncte Regina Elisabeta a II-a, in care vor putea semna reprezentanți ai instituțiilor statului roman și ai mediului diplomatic din Romania. Pentru publicul larg, exista doar o carte…

- Regele Charles al III-lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr-o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit – Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor,…

- Regele Charles al III lea a fost proclamat oficial rege sambata de catre Consiliul de Ascensiune intr o ceremonie care va fi urmata de salve de tun si de citirea proclamatiei in Londra si in principalele orase ale Regatului Unit Edinburgh in Scotia, Belfast in Irlanda de Nord si Cardiff in Tara Galilor…

- Fiecare persoana trece la un moment dat in viața prin situații stresante. Acestea pot dura cateva ore, cateva zile, cateva saptamani, luni sau ani. Uneori, nu putem scapa de aceste situații, oricat ne-am dori. Deși este de preferat sa ne indepartam de tot ce ne face rau, indiferent daca sunt persoane…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, luni, in cartea de condoleante deschisa in memoria lui Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, la resedinta ambasadorului nipon in Romania. „Condamn cu fermitate atacul asupra fostului prim-ministru al Japoniei si reiterez angajamentul Guvernului Romaniei pentru…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat, luni, in cartea de condoleante deschisa in memoria domnului Shinzo Abe, fost prim-ministru al Japoniei, la resedinta ambasadorului Japoniei in Romania. Condamn cu fermitate atacul asupra fostului prim-ministru al Japoniei si reiterez angajamentul Guvernului Romaniei…

- Denis Alibec a vorbit intr-un interviu acordat Gazetei Sporturilor despre criticile pe care le-a primit de-a lungul anilor. Interviul integral poate fi citit AICI Acuzat de multe ori din cauza grautații sale și a modului in care iși petrecere viața extrasportiva, Denis Alibec se declara deranjat de…