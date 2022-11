Stiri pe aceeasi tema

Regele Charles ai III-lea nu impartașește simpatia mamei sale pentru Angela Kelly, designer si consiliera a reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Costumiera, acum in varsta de 69 de ani, a inceput sa lucreze pentru regina in 1993.

Prințul Harry a refuzat sa ia cina cu tatal sau, Charles, și cu fratele sau, William, in ziua in care regina Elisabeta a II-a a murit. Noul rege a interzis prezența lui Meghan Markle la Balmoral, in ziua decesului.

Regele Charles al III-lea a plecat in Scotia, marti dupa-amiaza, a doua zi dupa funeraliile reginei Elisabeta a II-a, relateaza Sky News.

Sicriul reginei a fost intampinat, marți seara, de o mulțime de persoane in doliu la sosirea sa la Palatul Buckingham, din Londra, marți seara.

Guvernul australian a indicat marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca in schimb pe bancnota sa figureze personalitati australiene, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.

Britanicii care deplang moartea reginei Elisabeta a II-a sunt sfatuiti sa nu aduca ursuleti de plus, baloane sau sa aprinda lumanari printre omagiile florale dedicate reginei. The Royal Parks a precizat ca nu vor fi acceptate daruri sau artefacte, iar obiectele nonflorale nu ar trebui aduse, informeaza

Regele Charles al III-lea a sosit la Palatul Buckingham, unde era asteptat de multime si a primit flori de la persoane adunate in fata resedintei suveranilor britanici, relateaza AFP,potrivit news.ro.

Sicriul reginei Elisabeta a II-a urmeaza sa fie expus pe un catafalc de onoare pentru ca publicul britanic sa ii aduca un ultim omagiu, relateaza PA Media/dpa.