Regele Charles a ajuns la Palatul Cotroceni

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri in Romania, pe Aeroportul Baneasa, iar de acolo a ajuns pe Platoul Marinescu al Palatului Cotroceni, unde a primit salutul Garzii de onoare. Cu cateva clipe inainte, Regele l-a intrebat pe Iohannis care a formula de salut in fața militarilor, dupa cum o arata…

- Zborul cu care Regele Charles al III-lea a venit vineri in Romania a fost cel mai urmarit de pe platforma Flight Radar 24. Majestatea sa a aterizat pe Aeroportul Baneasa, in jurule orei 15:00. Aproximativ 2.000 de persoane au urmarit in timp real aeronava lui Charles, in timp ce zboara deasupra Romaniei.…

- Avionul regelui Charles al III-lea a aterizat pe Aeroportul Baneasa din București. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, il primește pe Regele Charles al Marii Britanii, de la ora 15.30, la Palatul Cotroceni. Apoi, imediat dupa ora 16.00 au loc alocuțiunile. Timp de cinci zile, monarhul Marii Britanii,…

- Regele Charles al III-lea iși incepe astazi vizita oficiala in Romania, care are loc la mai puțin de o luna de la incoronarea sa. Astazi, regele va fi primit de Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni, incepand cu ora 15.30, apoi nu va avea niciun alt eveniment public. Vizita sa, prima pe care un monarh…

- Presedintele Klaus Iohannis il va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe Regele Charles al III-lea . Potrivit agendei sefului statului, dupa ceremonia primirii oficiale, cei doi vor avea convorbiri tete-a-tete, iar apoi o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul…

- Regele Charles al III-lea, care vine, vineri, 2 iunie, intr-o vizita privata in Romania, va fi primit de președintele Klaus Iohannis, la ora 15.30, la Palatul Cotroceni, informeaza Agerpres.Potrivit agendei prezidențiale, regele Charles al III-lea va fi primit in cadrul unei ceremonii oficiale și va…

- Nu a trecut mult timp de la Incoronare, caci Regele Charles al III-lea va vizita Romania. Chiar daca este deja anunțat faptul ca Regina Consoarta, Camilla, nu va fi alaturi de el in timp ce va vizita Viscri, satul in care are o locuința, Regele va fi primit de catre președintele Klaus Iohannis, la Palatul…

- Primarul din comuna Bunești (Brașov), localitate din care face parte și satul Viscri, este pregatit oricand pentru o vizita a Regelui Charles al Marii Britanii. „Daca vine, il vom primi cu paine și sare”, zice edilul.