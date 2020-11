"Regele cârnaților" din Rusia, ucis cu arbaleta în propria saună Autoritațile rusești au deschis o ancheta dupa ce barbat a fost ucis luni dimineața cu arbaleta în sauna sa de lânga Moscova, în timp ce presa rusa scrie ca victima este om de afaceri care deține mai multe fabrici de mezeluri, relateaza AFP.

&"În noaptea de 2 noiembrie, mai mulți barbați mascați au intrat în banya (sauna tradiționala ruseasca) din casa victimei, au legat proprietarul casei și pe soția acestuia, dupa care au cerut sa li se dea banii pastrați în casa", a declarat într-un comunicat Comitetul rus de ancheta.

Potrivit acestui comunicat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

