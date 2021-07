Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu si familia sa s-au mutat, la o luna de cand noul guvern a fost investit, din resedinta oficiala de la Ierusalim, unde au locuit timp de 12 ani, relateaza dpa. 'La scurt timp dupa miezul noptii, familia Netanyahu a parasit resedinta oficiala din Balfour',…

- Fostul prim-ministru Benjamin Netanyahu si familia sa s-au mutat, la o luna de cand noul guvern a fost investit, din resedinta oficiala de la Ierusalim, unde au locuit timp de 12 ani, relateaza dpa. 'La scurt timp dupa miezul noptii, familia Netanyahu a parasit resedinta oficiala din…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, i-a transmis vineri liderului opozitiei, Benjamin Netanyahu, sa paraseasca resedinta oficiala im maximum doua saptamani, informeaza Agerpres, care citeaza EFE.Fostul premier Benjamin Netanyahu, care ocupa imobilul de pe strada Balfour din cartierul…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Bennett, i-a dat termen de doua saptamâni predecesorului sau în functie, Benjamin Netanyahu, pentru a evacua resedinta oficiala a sefului guvernului de pe strada Balfour din cartierul Rehavia din Ierusalim, relateaza sâmbata presa israeliana,…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Benet, i-a dat termen de doua saptamani predecesorului sau in functie, Benjamin Netanyahu, pentru a evacua resedinta oficiala a sefului guvernului de pe strada Balfour din cartierul Rehavia din Ierusalim, relateaza sambata presa israeliana, citata de EFE.…

- Noul prim-ministru al Israelului, Naftali Benet, i-a dat termen de doua saptamani predecesorului sau in functie, Benjamin Netanyahu, pentru a evacua resedinta oficiala a sefului guvernului de pe strada Balfour din cartierul Rehavia din Ierusalim, relateaza sambata presa israeliana, citata de EFE. Aparent,…

- Diplomația cu statele din Golf nu poate fi un substitut pentru un acord echitabil cu palestinienii - scrie cotidianul The Financial Times într-un editorial semnat de Gideon Rachman, citeaza Rador.Pâna acum o saptamâna parea ca Benjamin Netanyahu are o șansa buna de a infirma…

- Anuntul a fost facut in timpul unei vizite de o zi in Israel, de catre directorul general al Intel, Pat Gelsinger, ca parte a unui turneu european care a inclus saptamana trecuta Germania si Belgia. Intel investeste 400 de milioane de dolari pentru a transforma unitatea sa Mobileye, cu sediul in Ierusalim,…