Stiri pe aceeasi tema

- “Regele barbutului” face dezvaluiri bomba! Cum a pierdut Gigi Becali 150.000 de euro intr-o singura noapte, la poker. Detalii incredibile! Gigi Becali a pierdut 150.000 de euro intr-o noapte Ion Parnica, zis si “Regele barbutului”, a facut dezvaluiri incendiare despre cea mai tare noapte de poker cu…

- Inimaginabilul s-a produs. Gigi Becali, omul care iși petrecea jumatate din timp la televizor, anunța ca renunța la aparițiile publice. Patronul celor de la FC FCSB spune ca este dezamagit de nivelul foarte scazut in care a ajuns presa. A anunțat ca interviul pe care l-a acordat celor de la Cancan.ro…

- Mai multi jucatori de top au anuntat deja ca nu vor participa la US Open, altii fiind inca sunt nehotarati, iar olandezul Wesley Koolhof (jucator de dublu, locul 17 ATP) a publicat pe Twitter o parte din acordul pe care a trebuit sa-l semneze. "Poate ar trebui sa citesc mai multe documente…

- FCSB a fost acuzata de non-combat dupa prestația lamentabila din partida cu CFR Cluj, scor 0-2. Așa cum a promis, Gigi Becali a trimis mai mulți juniori in teren, iar FCSB nu a pus probleme campioanei. Dupa acest rezultat, ardelenii au revenit pe primul loc in clasamentul Ligii 1. CSU Craiova nu a mai…

- Gigi Becali și Gica Hagi erau prieteni buni in tinerețe, pe vremea cand „Regele” inca avansa in sportul care l-a consacrat. Cei doi se ințelegeau atat de bine, incat finanțatorul Steaua ii „procura” tanarului Hagi femei frumoase cu care sa se simta bine in cantonamente.

- Bunica șoferului sinucigaș care a omorat o fetița și pe tatal ei, in Craiova, a facut dezvaluiri șocante. Potrivit spuselor femeii, tanarul de doar 25 de ani nu a avut noroc in dragoste, motiv pentru care a vrut sa-și puna capat zilelor.

- Fostul acționar al lui Dinamo, Cristi Borcea, 50 de ani, a vorbit despre situația financiara a lui Gigi Becali, 62 de ani, patronul FCSB și nașul sau la a doua casatorie. „Nasul (n.r. Gigi Becali) nu se sfatuieste cu nimeni. Trebuie sa intelegeti treaba asta. Nasul vorbeste de fotbal, dar nu se sfatuieste,…

- Gigi Becali s-a razgandit inaintea semifinalei de Cupa cu Dinamo. Patronul celor de la FCSB viseaza in continuare la titlu. Dinamo - FCSB e joi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. Cu 6 etape ramase de disputat din Liga 1, FCSB are un…