Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a caștigat in acest an 22 de contracte cu diverse aeroporturi din Romania, pentru care a incasat 211 milioane de euro. Jumatate din suma a fost caștigata in ultima luna. Tiberiu Urdareanu și-a caștigat renumele de regele aeroporturilor, dupa ce an de an a caștigat contracte cu diverse companii care deservesc atat traficul de pasageri, cat și mișcarile de aeronave. In 2023, a izbutit, prin compania sa, UTI Construction and Facility Management, sa obțina 22 de contracte in valoare totala de 211 milioane de euro. Aproape jumatate din suma a fost incasata din contracte…