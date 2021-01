Stiri pe aceeasi tema

- Zvonurile legate de o posibila impacare intre Mihai Mitoșeru și Noemi i-au incantat pe fani, insa adevarul din spatele relației celor doi este cu totul altul. Prezentatorul TV a marturisit ce sentimente sunt acum intre el și fosta soție.

- Ilona Brezoianu este una dintre cele mai carismatice actrițe. Are 30 de ani și este intotdeauna intr-o forma de invidiat. Vedeta a acordat un interviu pentru revista Unica, in care a vorbit despre relația cu Mihai Bendeac și despre cum reușește sa fie mereu spontana. „Nu cred ca exista un anumit secret.…

- Ashley Benson și G-Eazy au fost zariți ieri intr-un cartier din New York. Se țineau de mana ca de obicei – și au mers sa cumpere pizza.Ambii erau imbracați lejer și purtau masca, iar dupa ce au luat pizza s-au indreptat catre casa. Cei doi formeaza un cuplu din luna mai a acestui an și... View Article

- Il ultimele zile, printre militari s-au raspandit informatii referitoare la un presupus proiect legislativ care sa modifice pensiile militare, precum si la un posibil nou regulament al primelor si indemnizatiilor. Ca urmare a acestor zvonuri, alte informatii circulau in randul militarilor cu privire…

- Lidia Buble și Razvan Simion s-au desparțit in urma cu doar cateva luni, dupa o relație ce a durat cinci ani. Deși apropiații se așteptau ca aceștia sa faca pasul cel mare, in cele din urma au luat-o pe drumuri diferite. Acum, interpreta a dezvaluit ce fel de relație are cu prezentatorul tv, dupa ce…

- Dupa o pauza de mai multi ani, Adele revine in lumea spectacolului ca prezentatoare a celebrei emisiuni de televiziune americane „Saturday Night Live” (SNL), suscitand zvonuri privind lansarea unui nou album, scrie Agerpres. Cantareata britanica a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca va prezenta…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, care se reunesc joi la Bruxelles, sunt decisi sa-si exprime fermitatea cu privire la relatia post-Brexit cu Londra, in pofida presiunilor premierului britanic Boris Johnson, care lasa sa planeze amenintarea unei opriri a negocierilor, comenteaza AFP. Premierul…