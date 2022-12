Stiri pe aceeasi tema

- Japonia, Marea Britanie și Italia vor anunța saptamana viitoare un acord privind dezvoltarea in comun un nou avion de lupta avansat, au declarat pentru Reuters doua surse care au cunoștința de acest plan.

- Produsul intern brut al Regatului Unit s-a contractat cu 0,4% intre trimestrul 4 din 2019 si trimestrul 3 din 2022, fata de cresterea cumulativa de 3,7% a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, formata din 38 de membri. In tarile G7, care include Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia,…

- Intalnirea stabilita pentru miercuri intre presedintele chinez Xi Jinping si premierul britanic Rishi Sunak a fost anulata, invocandu-se "probleme de agenda". Ar fi fost prima intalnire la acest nivel in ultimii cinci ani. Potrivit unui comunicat aparut in presa briranica, Sunak urma sa iși anunțe deschiderea…

- Noul prim-ministru britanic Rishi Sunak a promis marti ca Regatul Unit va ramane "un fundament al NATO pentru generatii" si a anuntat noi ajutoare pentru armata ucraineana, inainte de a-l primi la Londra pe secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, informeaza AFP.

- Țarile membre ale Grupului celor mai puternice șapte economii ale lumii , din care fac parte Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie și SUA, au condamnat incalcarea de catre Rusia a spațiului aerian al Republicii Moldova.

- Rusia incearca sa compenseze infrangerile inregistrate in Ucraina pe campul de lupta distrugand infrastructuri vitale pentru a supune aceasta tara si a-i face populatia sa „inghete” pe timpul iernii, a denuntat vineri secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit agenției France Presse, preluata…

- Abonamentul Basic with Ads va fi disponibil din 3 noiembrie in Statele Unite, Australia, Brazilia, Canada, Franta, Germania, Italia, Japonia, Coreea, Mexic, Spania si Regatul Unit, anunta Netflix. Pretul acestuia difera de la tara la tara. In SUA va costa 7 dolari pe luna, iar in Italia, de exemplu,…

- Un avion decolat de pe aeroportul din Suceava a fost escortat de catre doua aeronave de vanatoare in Italia, dupa ce pilotul a pierdut contactul radio cu autoritațile naționale de trafic aerian.